26.04.2021 ( vor 7 Stunden )



Die Impfkampagne in den USA läuft – das könnte sich bald auf die Reisefreiheit der Bürger auswirken: Laut Ursula von der Leyen sollen Einreisen von geimpften Amerikanern in die EU demnächst möglich werden.