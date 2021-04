27.04.2021 ( vor 9 Stunden )



Das New Yorker Start-up, das mit Verbindungen zu Philipp Amthor und Karl Theodor zu Guttenberg in die Schlagzeilen geriet, hat einen Insolvenzantrag gestellt. Der Bargeldbestand sei „gefährlich niedrig". Zudem ermittelt die US-Börsenaufsicht gegen das Unternehmen.