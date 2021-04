Ingrid Hoffmann RT @FWWinterberg : Rassistischer Angriff: Erfurts Bürgermeister bietet attackiertem Syrer Hilfe an https://t.co/G1rzhb52nu via @derspiegel vor 15 Minuten

Dieter Steffmann RT @FWWinterberg : Rassistischer Angriff: Erfurts Bürgermeister bietet attackiertem Syrer Hilfe an https://t.co/G1rzhb52nu via @derspiegel vor 20 Minuten

Franz W.Winterberg Rassistischer Angriff: Erfurts Bürgermeister bietet attackiertem Syrer Hilfe an https://t.co/G1rzhb52nu via @derspiegel vor 24 Minuten

Fluechtlingsrat NRW Nach dem rassistischen Angriff auf einen jungen Syrer in einer Straßenbahn in Erfurt will Oberbürgermeister Andreas… https://t.co/uKHqV5g8Rf vor 46 Minuten