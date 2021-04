Realitäter Laschet: »Friedrich Merz gehört für mich fest in den Mannschaftskader der Union für die Bundestagswahl« Darauf Jogi… https://t.co/qrsTM3Ss5d vor 13 Minuten Arnd Hilwig Die Union hat Deutschland schon durch viele schwere Krisen erfolgreich geführt, mit den richtigen Konzepten und den… https://t.co/HPGM2Nz6RS vor 18 Minuten Stefan Burger Wenn man denkt, es kann nicht noch schlimmer kommen: https://t.co/KQlXGHHOlE vor 23 Minuten MSN Deutschland Union: Laschet holt Merz in sein Wahlkampfteam https://t.co/QRw17c6GFe vor 25 Minuten FWB RT @botsche: Jetzt weiß jeder, wo die Reise hinginge: Marktradikale wollen das Land an ihre Auftraggeber verhökern, inklusive Sozialabbau +… vor 26 Minuten Schatzbehalter RT @Monika04372716: 2 inkompetent alte weiße Männer. Der eine will wie NRW regieren und der andere will wie Blackrock. Keiner kann Zukunft… vor 26 Minuten