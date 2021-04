28.04.2021 ( vor 2 Tagen )



Angesichts der immensen Corona-Kosten haben mehr als 100 Künstler und Wissenschaftler einen offenen Brief an Kanzlerin Merkel geschrieben. Sie fordern unter anderem eine Vermögensabgabe für Reiche und einen Mindeststeuersatz für Konzerne.