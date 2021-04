Quelle: DPA - vor 9 Stunden



Biontech: Bald Zulassungsantrag für Impfstoff für Kinder 00:45 Mainz, 29.04.21: Der Impfstoffhersteller Biontech will in Kürze eine Zulassung seines Corona-Vakzins für Kinder ab zwölf Jahren in der EU beantragen. Dieser Antrag werde voraussichtlich in den nächsten Tagen bei der europäischen Zulassungsbehörde EMA gestellt. Das sagte eine...