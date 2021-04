29.04.2021 ( vor 4 Stunden )



2001 lernten sie sich an der Uni kennen, 2011 gaben sie sich das Jawort: Prinz William und Herzogin Kate feiern ihren zehnten Hochzeitstag. Das Jubiläum fällt in eine schwere Zeit. 2001 lernten sie sich an der Uni kennen, 2011 gaben sie sich das Jawort: Prinz William und Herzogin Kate feiern ihren zehnten Hochzeitstag. Das Jubiläum fällt in eine schwere Zeit. 👓 Vollständige Meldung