Playoffs in der PENNY DEL live bei MagentaSport - Mannheim, Wolfsburg und Berlin erzwingen Spiel 3 im Viertelfinale am Samstag / Ingolstadt haut München raus: "Fühle mich wie ein erschlagener Drache" MagentaSport: München (ots) - Riesensensation: München fliegt schon nach 2 Spielen gegen Ingolstadt aus den Playoffs. Für den ERC war´s nach dem 5:4 in der...

