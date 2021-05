03.05.2021 ( vor 5 Stunden )



Aus dem All sehen sie aus, als stünden sie in Flammen: Am nördlichsten Ausläufer des tibetischen Plateaus türmen sich kilometerhohe, rote Berge. Sie zeugen von einer gigantischen Kollision. Aus dem All sehen sie aus, als stünden sie in Flammen: Am nördlichsten Ausläufer des tibetischen Plateaus türmen sich kilometerhohe, rote Berge. Sie zeugen von einer gigantischen Kollision. 👓 Vollständige Meldung