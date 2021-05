03.05.2021 ( vor 4 Stunden )



In der Kölner Trabantensiedlung Chorweiler ist die Inzidenz zehnmal so hoch wie in anderen Vierteln. Nun will die Stadt dort jeden impfen, der möchte - aber längst nicht alle finden das gut. In der Kölner Trabantensiedlung Chorweiler ist die Inzidenz zehnmal so hoch wie in anderen Vierteln. Nun will die Stadt dort jeden impfen, der möchte - aber längst nicht alle finden das gut. 👓 Vollständige Meldung