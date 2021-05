04.05.2021 ( vor 1 Tag )



Gibt es Impfneid und Impfscham? Also das Missgönnen der Spritze oder das Unwohlsein beim Reden über den eigenen Gibt es Impfneid und Impfscham? Also das Missgönnen der Spritze oder das Unwohlsein beim Reden über den eigenen Schutz ? Psychologen sind sich da nicht ganz einig. Aber es lässt sich was dagegen tun. 👓 Vollständige Meldung