Italiens Ministerpräsident Draghi wirbt um Urlauber. Noch bevor Mitte Juni der europäische sogenannte Grüne Pass die Reisefreiheit in Europa ermöglichen soll, will Italiens Ministerpräsident Draghi wirbt um Urlauber. Noch bevor Mitte Juni der europäische sogenannte Grüne Pass die Reisefreiheit in Europa ermöglichen soll, will Italien schon ab Mitte Mai einen eigenen Gesundheitspass an den Start bringen und dadurch die Einreise ermöglichen. 👓 Vollständige Meldung