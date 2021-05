05.05.2021 ( vor 13 Stunden )



Mit Razzien in zehn Bundesländern hat das Innenministerium das Verbot eines salafistischen Vereins samt aller Ableger vollstreckt. Vordergründig waren dort Hilfsprojekte unterstützt worden – tatsächlich floss Geld an terroristische Vereinigungen etwa in Syrien oder Somalia. Mit Razzien in zehn Bundesländern hat das Innenministerium das Verbot eines salafistischen Vereins samt aller Ableger vollstreckt. Vordergründig waren dort Hilfsprojekte unterstützt worden – tatsächlich floss Geld an terroristische Vereinigungen etwa in Syrien oder Somalia. 👓 Vollständige Meldung