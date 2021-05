06.05.2021 ( vor 4 Stunden )



Im vergangenen Jahr gab es für Sommerurlaub in der Türkei eine Sonderregelung. Außenminister Maas stellt seinem türkischen Kollegen Cavusoglu so etwas auch für diesen Sommer in Aussicht. Im vergangenen Jahr gab es für Sommerurlaub in der Türkei eine Sonderregelung. Außenminister Maas stellt seinem türkischen Kollegen Cavusoglu so etwas auch für diesen Sommer in Aussicht. 👓 Vollständige Meldung