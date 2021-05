100er-Inzidenz in Wahrheit bei 200? - Merkels Inzidenz-Formel sorgt für Verwirrung: Was die Kanzlerin mit ihrer Rechnung meint Werden in Deutschland nach und nach mehr Menschen geimpft, verändert das die Aussagekraft der 7-Tage-Inzidenz. Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte daher am...

Focus Online vor 1 Woche - Gesundheit