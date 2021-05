Emperor__Penguin RT @dannydoomsday: #Merz will, dass wir genauso vorgehen. #china #treibhaus #co2 https://t.co/an6hnjAiSa vor 3 Sekunden Kid Doom #Merz will, dass wir genauso vorgehen. #china #treibhaus #co2 https://t.co/an6hnjAiSa vor 7 Minuten Dailos Benayga Studie zu Treibhausgasen: China stößt erstmals mehr Dreck aus als alle Industrieländer zusammen https://t.co/bp2EnDTQp8 via @derspiegel vor 13 Minuten Norbert Despot ...🤣🤣🤣 und dieser Bananenstaat will das Klima retten! 🤣🤣🤣 Studie zu Treibhausgasen: China stößt erstmals mehr Drec… https://t.co/S2YPAq9v5G vor 20 Minuten Kritik_Blogger In dem Zusammenhang sind unsere 2% die uns massiv Lebensqualität kosten werden, doch sehr sinnvoll. Wir freuen uns… https://t.co/G05gSppY26 vor 26 Minuten RehBln50 RT @StefanThumann: 🌻: Jo, lass mal Deutschland ins Mittelalter degrowthen... #WirRettenDieWelt 🇨🇳 be like: https://t.co/eK2MVPH6vY vor 40 Minuten