Christine Paulus Nordost-England: Tories gewinnen Abgeordnetensitz in Labour-Hochburg Hartlepool https://t.co/VGVvgHAi65 via @derspiegel vor 2 Stunden Georg Erber Nordost-England Tories gewinnen Abgeordnetensitz in Labour-Hochburg Hartlepool #UK #Britain #Wahlen #Labour… https://t.co/zUkojD8eC8 vor 3 Stunden Benjamin Schulz RT @derspiegel: Bei den Regionalwahlen in Großbritannien wurde auch über ein Unterhausmandat im Nordosten Englands abgestimmt. Das Ergebnis… vor 3 Stunden PJR RT @derspiegel: Bei den Regionalwahlen in Großbritannien wurde auch über ein Unterhausmandat im Nordosten Englands abgestimmt. Das Ergebnis… vor 3 Stunden Aetas volat RT @derspiegel: Bei den Regionalwahlen in Großbritannien wurde auch über ein Unterhausmandat im Nordosten Englands abgestimmt. Das Ergebnis… vor 3 Stunden teresa🎗️🎗️🎗️🎗️ RT @derspiegel: Bei den Regionalwahlen in Großbritannien wurde auch über ein Unterhausmandat im Nordosten Englands abgestimmt. Das Ergebnis… vor 3 Stunden