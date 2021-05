07.05.2021 ( vor 3 Stunden )



Drei Dancefloors, Theke, Diskokugel - ein einst beliebter Club in der US-Stadt Brownsville an der Grenze zu Mexiko dient heute als Anlaufstelle für Flüchtlinge, die es von Mexiko aus in die USA geschafft haben. 👓 Vollständige Meldung