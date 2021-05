07.05.2021 ( vor 2 Stunden )



Auch der Mai macht dieses Jahr, was er will - derzeit besonders in Berlin und Brandenburg. Dort hat es geschneit - womit nicht einmal der Deutsche Wetterdienst gerechnet hatte. Für das Wochenende ist Kontrastprogramm vorhergesagt.