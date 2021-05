Ralf Nixdorf Tübinger Bürgermeister: Boris Palmer nennt Aogo „Rassist“ – Südwest-Grüne leiten Ausschlussverfahren ein https://t.co/EtHV9j0PSO via @welt vor 5 Stunden Gnutiez https://t.co/7T3SrORYc9 fr hat eine Headline geändert. Rassismusvorwürfe: Boris Palmer nennt es „pädagogische Sat… https://t.co/l2Np2b4dEF vor 10 Stunden Doris v. Sayn-Wittgenstein RT @tom21022: Das große Problem von Esken sowie unserer gesamten politischen Amateure, keiner versteht nur annähernd was Palmer damit eigen… vor 1 Tag Kapinos RT @tom21022: Das große Problem von Esken sowie unserer gesamten politischen Amateure, keiner versteht nur annähernd was Palmer damit eigen… vor 1 Tag KlausMeier RT @tom21022: Das große Problem von Esken sowie unserer gesamten politischen Amateure, keiner versteht nur annähernd was Palmer damit eigen… vor 1 Tag Heinz Kah RT @tom21022: Das große Problem von Esken sowie unserer gesamten politischen Amateure, keiner versteht nur annähernd was Palmer damit eigen… vor 2 Tagen