08.05.2021 ( vor 5 Stunden )



Zeitenwende und Generationswechsel in der evangelischen Kirche: Eine Studentin übernimmt den Vorsitz der Synode. Anna- Zeitenwende und Generationswechsel in der evangelischen Kirche: Eine Studentin übernimmt den Vorsitz der Synode. Anna- Nicole Heinrich steht für Verjüngung und Aufbruch in schweren Zeiten. 👓 Vollständige Meldung