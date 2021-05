10.05.2021 ( vor 3 Stunden )



Die Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften auf dem Tempelberg halten an: Am Montagmorgen wurden Dutzende Menschen verletzt, 50 wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Die Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften auf dem Tempelberg halten an: Am Montagmorgen wurden Dutzende Menschen verletzt, 50 wurden in Krankenhäuser eingeliefert. 👓 Vollständige Meldung