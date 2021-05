Aegidius Welche Demokratie🤔 https://t.co/xItwx3MmvU vor 7 Minuten Sandra 🌈 RT @derspiegel: »Auf Weisung von Donald Trump entmachten die Republikaner im US-Kongress seine unbeugsame Kritikerin Liz #Cheney. So wollen… vor 10 Minuten Konni Winkler "Es zeigt sich, dass die amerikanische Demokratie trotz der Abwahl von Donald Trump im vergangenen Jahr dysfunktion… https://t.co/3xPG66YN4R vor 16 Minuten Achim Kansy 🇩🇪🇪🇺🇺🇳 RT @QuirinWeber: Die Republikaner, die frühere grosse GOP, in Geiselhaft von Donald Trump? Liz Cheney ist immerhin die Tochter des ehemalig… vor 24 Minuten Heinzel Lass dich mit nationalistischen Wirtschaftsfaschisten, Hasardeuren und Lügnern wie #Trump ein und du hast schon ver… https://t.co/sjiQnSrIsi vor 31 Minuten Eisendeick Trumps Kampagne gegen Liz Cheney: Ein schwarzer Tag für Amerikas Demokratie https://t.co/wBtR1aPGpD via @derspiegel… https://t.co/TuyRhSqbHs vor 31 Minuten