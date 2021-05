15.05.2021 ( vor 5 Stunden )



ist dem Aufstieg in die 2. Hansa Rostock ist dem Aufstieg in die 2. Fußball -Bundesliga ein weiteres gutes Stück näher gekommen. Das Team von Trainer Jens Härtel am Samstag zu einem 1:0... 👓 Vollständige Meldung