Zum letzten Saisonspiel des FC Hansa Rostock in der 3. Fußball-Liga gegen den VfB Lübeck werden am kommenden Samstag 7500 Zuschauer im Ostseestadion...

Hansa Rostock gewinnt in Unterhaching und hat beste Chancen auf den Aufstieg in die Zweite Liga. Nach dem Spiel sorgen einige Fans wieder einmal für Stress. Sie...

Die 3. Liga LIVE bei MagentaSport - Hansa Rostock hat den 3.Platz sicher, will aber mindestens Zweiter werden / "Hier ist nix zum Abschalten!" Lautern erkämpft 3:3 und hofft morgen auf die Löwen MagentaSport: München (ots) - Hansa siegt vor einigen Dutzend Rostocker Fans mühevoll mit 1:0 beim Absteiger Haching - die Fans sorgen vor allem in der...

