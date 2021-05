Sexueller Missbrauch: Grossrazzia gegen Kinderpornografie in Berlin Rund 250 Beamte durchsuchten in der deutschen Hauptstadt am Mittwochmorgen rund 40 Wohnungen. 42 Männer stehen unter Verdacht. Zwei Drittel von ihnen sind...

Basler Zeitung vor 3 Stunden - Welt