Bot Tw!tterlehrerzimmer RT @GggRlp: Schulen und Corona: Familienministerium will Regelunterricht, Schüler fordern Biontech-Impfungen https://t.co/FKYRmGMT53 via @d… vor 5 Stunden GGG-RLP Schulen und Corona: Familienministerium will Regelunterricht, Schüler fordern Biontech-Impfungen… https://t.co/9i4FR5NgtM vor 5 Stunden DER SPIEGEL Gespräche über eine Rückkehr zum Regelbetrieb an den Schulen fordert das Familienministerium. Die Bundesschülerkonf… https://t.co/XOtRAyhUd7 vor 6 Stunden ❤❤❤janejane #EUROPEanUnion #FBR #OneWorld #Germany Schulen und Corona: Familienministerium will Regelunterricht, Schüler fordern Biontech-Impfungen https://t.co/YOYl9JCPvj via @derspiegel vor 6 Stunden Gnutiez https://t.co/iWS4dIyRNj spiegelonline hat eine Headline geändert. Schulen und Corona: Familienministerium will Re… https://t.co/gNRSS3dD3w vor 7 Stunden