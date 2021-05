19.05.2021 ( vor 4 Stunden )



Am zweiten Tag in Folge haben militante Am zweiten Tag in Folge haben militante Palästinenser einen Warenübergang zum Gazastreifen beschossen. Für eine Waffenruhe macht US-Präsident Joe Biden nun Druck auf Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu 👓 Vollständige Meldung