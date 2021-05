»Ich habe drei Körbe gesehen, also habe ich einfach auf den mittleren geworfen« Er wurde früh am Auge verletzt, doch das hielt NBA-Superstar LeBron James nicht davon ab, die Lakers in die Playoffs zu führen. Dabei lag das Team gegen Golden...

Spiegel vor 5 Stunden - Sport





Lakers treffen auf Topscorer: Für Dennis Schröder geht es schon um alles Lakers oder Warriors: Eines der beiden Superstar-Teams stand in den vergangenen sechs Jahren immer im NBA-Finale. Diesmal müssen sie vor den Playoffs noch in...

n-tv.de vor 17 Stunden - Welt