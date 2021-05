Katja Otto RT @Peter_Ahrens: Sami Khedira. Mein Text dazu. https://t.co/eoxsr5RIuL vor 55 Minuten Sportschau Sportnews Sami Khedira beendet Karriere: Ein großer Nationalspieler tritt ab https://t.co/HM65Y9Q41T https://t.co/y94FWuF6mZ vor 58 Minuten ALITEMEL1717 RT @derspiegel: Nach 15 Jahren im Profifußball beendet Sami Khedira am Wochenende seine Fußballerkarriere. Der 34-Jährige hat eine große Ze… vor 1 Stunde ConstanceTucky Sami Khedira beendet Karriere: Ein großer Nationalspieler tritt ab vor 2 Stunden Lelenose RT @derspiegel: Nach 15 Jahren im Profifußball beendet Sami #Khedira am Wochenende seine Fußballerkarriere. Der 34-Jährige hat eine große Z… vor 2 Stunden DER SPIEGEL Nach 15 Jahren im Profifußball beendet Sami #Khedira am Wochenende seine Fußballerkarriere. Der 34-Jährige hat eine… https://t.co/UgH54qzHzm vor 2 Stunden