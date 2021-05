Quelle: Spot on News STUDIO - vor 1 Stunde



Umfrage-Tief: Baerbock verliert Sympathiepunkte 01:27 Im jüngsten ZDF-Politbarometer verliert Annalena Baerbock an Zustimmung. Die Kanzlerkandidatin der Grünen ist bei den Wählern und Wählerinnen nicht mehr ganz so beliebt.