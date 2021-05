Christian Brey RT @ErnstvAll: Kommen Tiere in den Himmel? Die katholische Theologin Simone Horstmann erforscht, wie der Mensch zum Tier steht. Sie sagt:… vor 5 Stunden MeineLiebe Kommen Tiere in den Himmel? https://t.co/YMYAbSOUg2 来自 @ZEITmagazin vor 6 Stunden Wyatt Hearp Stone Theologie: Kommen Tiere in den Himmel? Die katholische Theologin Simone Horstmann erforscht, wie der Mensch zum Tie… https://t.co/yoUL45PxFY vor 6 Stunden helgairschikschirmbeck für religionen, die ALLE anthropozentrisch begründet sind, zählten tiere und pflanzen und natur noch nie, existiere… https://t.co/3E905j9WG2 vor 6 Stunden Heilige Bürzeligkeit RT @ErnstvAll: Kommen Tiere in den Himmel? Die katholische Theologin Simone Horstmann erforscht, wie der Mensch zum Tier steht. Sie sagt:… vor 6 Stunden Ernst v. All 🌻🇪🇺😷wartet auf 2. Impfung💉 Kommen Tiere in den Himmel? Die katholische Theologin Simone Horstmann erforscht, wie der Mensch zum Tier steht.… https://t.co/j0wO7waFtt vor 6 Stunden