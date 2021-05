24.05.2021 ( vor 4 Stunden )



Der SPD-Gesundheitspolitiker hatte eine Summe von mehr als 17 000 Euro nicht gemeldet und holt dies nun nach. Armin Laschet will, dass das EU-Parlament in Zukunft nur noch in Straßburg tagt.