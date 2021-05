Quelle: DPA - vor 7 Stunden



Lauterbach meldet Honorare nach - «Riesenfehler» 01:15 Berlin, 24.05.21: Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat Versäumnisse bei der Meldung von Nebeneinkünften an den Bundestag öffentlich gemacht. «Mit 2 Monaten Verspätung habe ich Buchhonorarvorschuss vom 12/2020 an Bundestag gemeldet», schrieb Lauterbach in der Nacht zum Montag auf...