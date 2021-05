25.05.2021 ( vor 5 Stunden )



In seltener Einigkeit hat der EU-Gipfel mit scharfer Kritik und harten In seltener Einigkeit hat der EU-Gipfel mit scharfer Kritik und harten Sanktionen auf die erzwungene Landung einer Ryanair -Maschine in Minsk reagiert. Zu groß ist die Sorge vor weiteren Tabubrüchen des autoritären Regimes. Von Helga Schmidt. 👓 Vollständige Meldung