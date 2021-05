Quirin Weber RT @QuirinWeber: Lange galt Südostasien als Vorzeigeregion in der Coronapandemie. Nun schießen die Fallzahlen in Taiwan und Vietnam in die… vor 29 Minuten Klaus Bernhard RT @QuirinWeber: Lange galt Südostasien als Vorzeigeregion in der Coronapandemie. Nun schießen die Fallzahlen in Taiwan und Vietnam in die… vor 2 Stunden Dr. Anja Katharina Peters RT @QuirinWeber: Lange galt Südostasien als Vorzeigeregion in der Coronapandemie. Nun schießen die Fallzahlen in Taiwan und Vietnam in die… vor 2 Stunden SPIEGEL Ticker Taiwan und Vietnam verschärfen Corona-Maßnahmen https://t.co/F9mXYORLVw vor 2 Stunden Quirin Weber Lange galt Südostasien als Vorzeigeregion in der Coronapandemie. Nun schießen die Fallzahlen in Taiwan und Vietnam… https://t.co/R2mFMmbIuK vor 2 Stunden