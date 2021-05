26.05.2021 ( vor 3 Stunden )



Die Gründe für den neuen Putsch in Mali sind vielfältig. Aber sie zeigen auch: Das Land im Sahel, in dem auch Bundeswehr stationiert ist, gerät immer tiefer in den Strudel geopolitischer Interessen, meint Dirke Köpp. 👓 Vollständige Meldung