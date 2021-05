27.05.2021 ( vor 2 Stunden )



In Bremen wurde ein 70-Jähriger beleidigt, der eine Schutzmaske mit einem Davidstern trug. Der Mann hatte an einer roten Ampel gehalten. Als die Ampel auf Grün sprang, wurde er aus einem anfahrenden Auto heraus beschimpft.