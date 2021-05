Stefan Heyer Zum Tod von Eric Carle: »...aber satt war sie noch immer nicht« https://t.co/x8u4gKv3WQ via @derspiegel vor 18 Minuten Goldkind RT @derspiegel: Eric Carle ist tot, die »Raupe Nimmersatt« machte ihn weltberühmt. Wir erinnern uns an zerlesene Kinderbücher, Widmungen de… vor 37 Minuten Christine Kämmer "...aber satt war sie noch immer nicht!" Was habe ich dieses wunderbare #Kinderbuch geliebt. Nun ist der #Autor Eri… https://t.co/pY8GDKNjpA vor 2 Stunden Yeiaiel RT @derspiegel: Eric Carle ist tot, die »Raupe Nimmersatt« machte ihn weltberühmt. Wir erinnern uns an zerlesene Kinderbücher, Widmungen de… vor 3 Stunden Anonymous🏴🐾 ☕🍵 RT @derspiegel: Eric Carle ist tot, die »Raupe Nimmersatt« machte ihn weltberühmt. Wir erinnern uns an zerlesene Kinderbücher, Widmungen de… vor 3 Stunden Sascha Rex 🇪🇺🏳️‍🌈 RT @derspiegel: Eric Carle ist tot, die »Raupe Nimmersatt« machte ihn weltberühmt. Wir erinnern uns an zerlesene Kinderbücher, Widmungen de… vor 3 Stunden