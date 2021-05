SPIEGEL Ticker Heiko Maas - Statement zum Völkermord in Namibia: »Wir werden um Vergebung bitten« https://t.co/j09SYbW7yD vor 58 Minuten Gnutiez https://t.co/zT75i27Cyh spiegelonline hat eine Headline geändert. »Wir werden um Vergebung bitten« Alle Änderun… https://t.co/KpF9SvWxop vor 2 Stunden Gnutiez https://t.co/zT75i27Cyh spiegelonline hat eine Headline geändert. Heiko Maas über deutschen Völkermord in Namibia… https://t.co/cwAK0O32GI vor 2 Stunden Gnutiez https://t.co/zT75i27Cyh spiegelonline hat eine Headline geändert. »Wir werden um Vergebung bitten« Alle Änderun… https://t.co/nPEcuYoinf vor 2 Stunden Franz W.Winterberg +++ Livestream +++: Heiko Maas über deutschen Völkermord in Namibia https://t.co/UVtdaetYq9 via @derspiegel vor 2 Stunden SPIEGEL Top Heiko Maas über deutschen Völkermord in Namibia https://t.co/QxQ7u74lX5 https://t.co/SV4TGAJF3i vor 2 Stunden