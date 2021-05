28.05.2021 ( vor 4 Stunden )



-Anhalt wählt am 6. Juni 2021 ein neues Parlament. Bei der letzten Sachsen -Anhalt wählt am 6. Juni 2021 ein neues Parlament. Bei der letzten Landtagswahl konnte sich die CDU als stärkste Kraft durchsetzen und bildet seither mit SPD und Grünen deutschlandweit die erste „Kenia-Koalition“. Alles, was Sie zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt wissen müssen. 👓 Vollständige Meldung