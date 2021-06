Die Kirche hat seit Jahrhunderten ein eigenes Strafrecht. Der Papst hat es nun verschärft. Der Co-Autor der Reform erklärt uns, was sich bei der Ahndung von...

Wahl in Sachsen-Anhalt 2021: Wann Hochrechnungen und Ergebnisse kommen In Sachsen-Anhalt 2021 findet am 6. Juni die Landtagswahl statt. Wann ist an dem Tag damit zu rechnen, dass Prognosen, erste Hochrechnungen und die Ergebnis...

Augsburger Allgemeine vor 13 Stunden - Politik