01.06.2021 ( vor 2 Stunden )



In etlichen US-Bundesstaaten verschärfen Republikaner die Wahlgesetze. So soll Wählern der Demokraten die Stimmabgabe erschwert werden – und In etlichen US-Bundesstaaten verschärfen Republikaner die Wahlgesetze. So soll Wählern der Demokraten die Stimmabgabe erschwert werden – und Donald Trump ins Weiße Haus zurückkehren. 👓 Vollständige Meldung