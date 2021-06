01.06.2021 ( vor 4 Stunden )



Am Sonntag wird in Sachsen-Anhalt gewählt. Auch wenn die Umfragen die CDU vor der AfD sehen, setzt die Bundespartei noch mal klare Zeichen. CDU-Generalsekretär Ziemiak sagt im WELT-Interview, es ginge darum, „dass Deutschland und Sachsen-Anhalt in der Mitte bleibt“. Am Sonntag wird in Sachsen-Anhalt gewählt. Auch wenn die Umfragen die CDU vor der AfD sehen, setzt die Bundespartei noch mal klare Zeichen. CDU-Generalsekretär Ziemiak sagt im WELT-Interview, es ginge darum, „dass Deutschland und Sachsen-Anhalt in der Mitte bleibt“. 👓 Vollständige Meldung