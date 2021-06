01.06.2021 ( vor 1 Tag )



Zeitreise in die 1980er Jahre: Die ARD-Satire "Der große Rudolph" entführt in die besten Zeiten der Münchner Schickeria. Mittendrin der Modemacher Rudolph Moshammer. Zeitreise in die 1980er Jahre: Die ARD-Satire "Der große Rudolph" entführt in die besten Zeiten der Münchner Schickeria. Mittendrin der Modemacher Rudolph Moshammer. 👓 Vollständige Meldung