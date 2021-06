Andreas RT @greenpeace_de: Der #EuGH hat Deutschland verurteilt, weil seit einem Jahrzehnt in vielen Städten die Grenzwerte für Stickoxide überschr… vor 15 Minuten dnns. RT @AnonNewsDE: Stickoxide: EuGH verurteilt Deutschland wegen zu schmutziger Luft https://t.co/79sLscajtV vor 28 Minuten Jan Fischer Berlin RT @greenpeace_de: Der #EuGH hat Deutschland verurteilt, weil seit einem Jahrzehnt in vielen Städten die Grenzwerte für Stickoxide überschr… vor 37 Minuten GruMan RT @greenpeace_de: Der #EuGH hat Deutschland verurteilt, weil seit einem Jahrzehnt in vielen Städten die Grenzwerte für Stickoxide überschr… vor 37 Minuten Verena RT @greenpeace_de: Der #EuGH hat Deutschland verurteilt, weil seit einem Jahrzehnt in vielen Städten die Grenzwerte für Stickoxide überschr… vor 1 Stunde Veit Klesl RT @greenpeace_de: Der #EuGH hat Deutschland verurteilt, weil seit einem Jahrzehnt in vielen Städten die Grenzwerte für Stickoxide überschr… vor 2 Stunden