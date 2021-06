03.06.2021 ( vor 5 Stunden )



Die Insassen zweier Autos gerieten an einer Kreuzung in Streit – dann fiel mindestens ein Schuss. Ein 30-Jähriger ist dabei in der Innenstadt von Hannover getötet worden. Der oder die Täter sind flüchtig. Die Insassen zweier Autos gerieten an einer Kreuzung in Streit – dann fiel mindestens ein Schuss. Ein 30-Jähriger ist dabei in der Innenstadt von Hannover getötet worden. Der oder die Täter sind flüchtig. 👓 Vollständige Meldung