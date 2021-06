Quelle: DPA - vor 8 Stunden



Kardinal Marx bietet Papst seinen Rücktritt an 00:55 MÜNCHEN Kardinal Reinhard Marx hat Papst Franziskus seinen Rücktritt angeboten Er will Mitverantwortung tragen, für Katastrophe des sexuellen Missbrauchs Untersuchungen: viel persönliches Versagen und administrative Fehler Die katholische Kirche sei an einem «toten Punkt» angekommen Mit...