Zhanna_nur RT @derspiegel: Lukaschenkos Fernsehen zeigt ein langes Gespräch mit Roman Protassewitsch. Der Oppositionelle ist in Haft, seit sein Ryanai… vor 46 Minuten Oliver Trenkamp RT @dreyerpat: „Das Signal, das Lukaschenko aussenden will: Wer sich gegen ihn stellt, wird nicht einfach scheitern; er wird so gedemütigt… vor 1 Stunde Patricia Dreyer „Das Signal, das Lukaschenko aussenden will: Wer sich gegen ihn stellt, wird nicht einfach scheitern; er wird so ge… https://t.co/y4AjUvIff4 vor 1 Stunde Georg Schuster RT @derspiegel: Lukaschenkos Fernsehen zeigt ein langes Gespräch mit Roman Protassewitsch. Der Oppositionelle ist in Haft, seit sein Ryanai… vor 2 Stunden 2008-2021☀️❤️⚡ RT @derspiegel: Lukaschenkos Fernsehen zeigt ein langes Gespräch mit Roman Protassewitsch. Der Oppositionelle ist in Haft, seit sein Ryanai… vor 2 Stunden Kcutsab Nafets RT @derspiegel: Lukaschenkos Fernsehen zeigt ein langes Gespräch mit Roman Protassewitsch. Der Oppositionelle ist in Haft, seit sein Ryanai… vor 2 Stunden