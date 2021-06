Die Feuerwehr in Hamburg ist mit einer arbeitsreichen Nacht von Freitag auf Samstag in das Wochenende gestartet. Im Stadtteil Altona-Altstadt fing...

Bauarbeiter stirbt auf Gerüst: Schwere Unwetter ziehen über den Westen Nach Gewittern mit Starkregen müssen am Freitagabend in vielen Teilen Westdeutschlands die Feuerwehren ausrücken - sie pumpen zahlreiche Keller leer, in Köln...

n-tv.de vor 8 Stunden - Welt Auch berichtet bei • Berliner Morgenpost